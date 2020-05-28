Прогнозируемая ВОЗ вторая волна китайского вируса ударила не осенью, как ожидалось, а сейчас

Такое заявление сделал 27 мая глава правительства Армении Никол Пашинян. По словам политика, в его стране наблюдается повторный скачок заболеваемости.

«К огромному сожалению, нужно констатировать, что в государстве сложилась тяжелая ситуация. Де-факто мы можем сказать, что имеем дело со второй волной». Пашинян также добавил, что в Армении наблюдаются большие проблемы с соблюдением карантина.

Согласно последним данным, в этой стране, население которой менее 3 миллионов, количество зараженных достигло 7 500 человек. Девяносто один армянин в результате умер.

Напомним, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявлял, что вторая волна, которая по расчетам специалистов, возможна в осенне-зимний период 2020, будет более смертоносной, чем первая. По словам Клюге, за время "передышки", страны Европы не должны расслабляться - следующая атака не за горами.

Он отметил, что несмотря на снижение заболеваемости в таких странах как Италия, Франция и Великобритания, "нужно готовиться, а не праздновать".

Клюге подчеркнул, что вторая вспышка может совпасть с ростом других инфекционных заболеваний.

Отметим, в Украине по состоянию на 28 мая, зафиксировано 22382 лабораторно подтвержденных случая китайского вируса, из них 669 летальных, 8439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.

При этом, к примеру, в Киеве с 30 мая анонсировали новые ослабления. Так, комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об открытии в столице торгово-развлекательных центров (без работы развлекательных зон).

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