Украинцев обрадовали новыми карантинными льготами

Стало известно, что украинцы, которые поедут на сезонные работы в Польшу, не обязаны отбывать 14-дневный карантин. Это касается лишь тех, кто намерен работать в сельскохозяйственной отрасли.

Такое заявление сделал министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский, передает польское издание RMF24.

По его словам, такую льготу получат те, кто приедет через восточную границу.

Работники смогут приступить к работе в первый же день. Вместе с тем Ардановски отметил, что тестирование иностранных работников на китайский вирус не моет быть проведено за счет государства, потому что это было бы незаконной государственной помощью.

Чиновник заявил, что его страна столкнулась с нехваткой сезонных работников из-за пандемии. Это ставит под угрозу сбор урожая в Польше – что, в свою очередь, грозит дефицитом продовольствия и повышением цен на продукты.

Ситуация с сельскими работниками в Польше на данный момент настолько критическая, что власти даже официально призвали безработных поляков "рассмотреть возможность работы на уборке урожая". Такого раньше еще не было.

Как сообщалось, ранее владелец одной из крупнейших перерабатывающих компаний в Польше (Real SA) Анджей Гайовничек заявил, что без украинских рабочих они просто не справятся со сбором урожая.

"Польша является огромным производителем продуктов питания, одним из крупнейших в Европе... Поэтому, если работники из Украины не приедут, это будет катастрофа. То, что будет выращено в полях, пропадет, поскольку некому будет собирать", - заявил Гайовничек.

Напомним, консульства Польши в Украине с 4 мая возобновили выдачу трудовых виз.

Однако уточнялось, что сейчас там принимаются только документы для получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.

Напомним, Зеленский выдвинул заробитчанам железное условие, как уехать за деньгами.

Как сообщала Politeka, украинцам выдадут новые паспорта, появилось объяснение.

Также Politeka писала, что улететь из Украины станет невозможно, важное предупреждение Кабмина.