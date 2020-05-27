В Минздраве назвали дату возобновления пассажирского авиасообщения в Украине
Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в среду, 27 мая.
Согласно заявлению, Украина может возобновить пассажирское авиасообщение с 15 июня 2020 года.
При этом отчается, что украинцев, которые будут возвращаться из-за границы обяжут сидеть дома 14 дней.
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"Если мы говорим об авиасообщении, то согласно с планом выхода из карантина, оно начнется с 15 июня, но хочу напомнить, что при возвращении человека из другой страны он должен пойти на самоизоляцию, установив приложение "Дія вдома", и быть там 14 дней", - заявил министр.
Также Степанов отметил, что несмотря на адаптивный карантин украинцы могут выехать в страны ЕС и Беларусь на автомобильном транспорте.
Напомним, 20 мая Кабмин разрешил возобновить работу 66 пунктов пропуска на границе Украины с Молдовой и ЕС.
«Реализация проекта восстановит полноценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словацкой республикой, Румынией и Молдовой. Остаются временно зарытыми пункты пропуска на границе с Российской Федерацией и Беларусью из-за эпидемической ситуации ", - заявил во время заседания министр внутренних дел Арсен Аваков.
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