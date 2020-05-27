В Минздраве назвали дату возобновления пассажирского авиасообщения в Украине

Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в среду, 27 мая.

Согласно заявлению, Украина может возобновить пассажирское авиасообщение с 15 июня 2020 года.

При этом отчается, что украинцев, которые будут возвращаться из-за границы обяжут сидеть дома 14 дней.

"Если мы говорим об авиасообщении, то согласно с планом выхода из карантина, оно начнется с 15 июня, но хочу напомнить, что при возвращении человека из другой страны он должен пойти на самоизоляцию, установив приложение "Дія вдома", и быть там 14 дней", - заявил министр.

Также Степанов отметил, что несмотря на адаптивный карантин украинцы могут выехать в страны ЕС и Беларусь на автомобильном транспорте.

Напомним, 20 мая Кабмин разрешил возобновить работу 66 пунктов пропуска на границе Украины с Молдовой и ЕС.

«Реализация проекта восстановит полноценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словацкой республикой, Румынией и Молдовой. Остаются временно зарытыми пункты пропуска на границе с Российской Федерацией и Беларусью из-за эпидемической ситуации ", - заявил во время заседания министр внутренних дел Арсен Аваков.

Напомним, украинцам сообщили о новых карантинных льготах, такого еще не было: "Получит тот, кто..."

Как сообщала Politeka, новый штурм начался на украинской границе, появились кадры массового «побега».

Также Politeka писала, что украинцы смогут вернуться в Польшу, но повезет не всем: кому разрешили въезд.