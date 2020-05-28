Министерство юстиции Украины на этой неделе запускает проект по сокращению тюрем

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью изданию Mind.

По его словам, в Украине ни одна тюрьма не заполнена на 100% в отличие от следственных изоляторов.

"Не тюрьмы переполнены, а СИЗО: Киев, Одесса, Херсон, где наполнение часто более 100%. Почти ни одна тюрьма не заполнена на 100%, поэтому есть потенциал для их закрытия. Первый этап запустим на этой неделе и объявим список из девяти тюрем, где стартует процесс замораживания (увольнения персонала, вывоз осужденных в другие места содержания)", - сообщил министр.

Кроме того, он подчеркнул, что министерство не может себе позволить содержание тюрьмы, которая загружена на 30-40%.

Украинцы такую новость восприняли с тревогой.

"А остальных пропишет у себя дома!", "Сократили бы хоть немного бестолковых министров, больше бы было толку.", "К себе домой пусть их заберёт,и будет класс, убирать,стирать, охранники бесплатные будут.", "Спасайтесь кто сможет! На улицу никто носа не вьісунет!! Власть распустит с тюрем себе подобньіх! Власть крадет с державного корьіта, а их паханьі - у простого дядька! Жизнь будет- малина красная: прекрасная!!", "Они уже всех пересажали","Наконец то расстрел введут", " Неужели сажать некого? Украине надо арендовать остров в Тихом океане и сажать туда всех корупционеров. Вот тогда и сократить можно тюрьмы", - писали пользователи сети.

Напомним, министр Малюська захотел взять на работу пожизненно заключенных: "место не в тюрьме, а среди нас".

Как сообщала Politeka, "работодатель пожизненно заключенных" Малюська оказался в топе самых богатых министров.

Также Politeka писала, что Министра Малюську застали за странным занятием в офисе: «Спросил жену…».