Министр юстиции Денис Малюська получил жесткую оплеуху после нового странного поста у себя на странице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на его пост в Facebook.

«Спросил жену, не слишком глупый вид на фото как для поздравления с 8 марта. ответила, что после фото вверх ногами уже никто не удивится. а потому С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! Ну и как руководитель органа, ответственного за гендерную экспертизу проектов нормативно-правовых актов, обещаю и в дальнейшем обеспечивать равенство прав на нормативном уровне! Завтрак с обедом для трех дочерей и жены уже приготовил)) ( как собственно и каждый день», - говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованном снимке Малюська позирует вместе с огромным цветком, который якобы держит в руке. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«как всегда – эксцентрично и на высоте», «Денис, может проектах с гендером все ок, а вот в семье нет. Надо ещё два мальчика минимум», «не сильно, мы уже привыкли», «ну и ну», «Исходя из всех Ваших фото в ФБ... Может сложиться мнение, что Вы крайне радостный персонаж и душа компании. Но чувство юмора у Вас специфическое», - пишут они.

Ранее мы писали, что министр юстиции Денис Малюська опубликовал очередной странный снимок. Кадры того, как он проводит свой досуг он опубликовал на своей страничке в Facebook.

В кадр попали сам чиновник и книга. И все бы ничего, но сам министр стоит на голове и занимается чтением.

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