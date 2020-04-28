Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что огромное количество осужденных на пожизненный срок – это «сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди»

Об этом одиозный чиновник сказал в интервью одному из украинских СМИ, добавив, что готов брать таких на работу, и сразу же нарвался на шквал критики в сети.

Особенно ярко на слова министра ответил известный телеведущий Константин Стогний на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka.net.

Он обратился к главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой:

«Господин президент, прекратите трудоустраивать во власть идиотов! Когда они меняли собак на газ- это было как то забавно. Но когда Министр Юстиции, вопреки правоохранительным органам и судам, считает «пожизненников» хорошими людьми, которым место не в тюрьме, а среди нас, - это перебор», – пишет Стогний.

По его словам, чтобы это понять, министру достаточно изучить материалы самых громких уголовных дел с участием «пожизненников». А чтобы и совсем облегчить Малюське задачу, автор навскидку назвал несколько особенно известных производств.

В частности, он вспомнил о серийном убийце Оноприенко, на счету которого 52 жизни украинцев и который убивал целые семьи, не жалея даже младенцев.

Вспомнил Стогний и о том, как выходцы из Кавказа в банном комплексе замучили до смерти трех девушек, насильно привезенных из дискотеки.

«Если и этого мало - могу напомнить историю с вором Мамукой, где человека еще живым распилили на части», – добавляет журналист.

После такой подборки Стогний интересуется, кем же собирается Малюська трудоустроить подобных персонажей: учителями или полицейскими?

«Скажите, за что они так ненавидят нашу страну?», – заканчивает публикацию риторическим вопросом телеведущий.

Публикация вызвала огромный резонанс. Ею поделились свыше трех тысяч пользователей, а комментарии оставили 570 человек.

«Оноприенко в раде заждались, социально близкие», «Это ж у него еще и зарплата уверенно стремится к миллиону в месяц! И карантин не помеха», «Казалось бы - ну все...мы уже там(( Глубоко... Но это только казалось(», «Пусть возьмут их себе водителями или за детьми присматривать...», «Очень хочу, чтобы этот текст прочитал президент, а то складывается впечатление, что он ничего не знает, не слышит и не читает!», «Пускай возьмёт себе домой домработницами. Или сиделками за детьми Министра Юстиции, будет присматривать, уроки делать. Без права выхода из квартиры. Проверить, так сказать, схему на себе, как ответственные врачи делают, вакцины и антидоты на себе проверяют. Слабо?», «Мало нам туберкулезников, добавлять мокрушников!», – пишут люди.

Напомним, министра Малюську застали за странным занятием в офисе.

Также стало известно, министру Малюське жена устроила выволочку из-за бешеной премии: «Где деньги?».

Также стоит вспомнить, что скандальный министр Зеленского разгневал украинцев неприличной премией: "У меня семья...".