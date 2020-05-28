Блогер и волонтер Наталья Юсупова поделилась подробностями о молодом украинском бойце, убитом на Донбассе вражеским снайпером

26 мая оккупанты обстреляли позиции украинских военных в Донецкой области. В результате попадания вражеской пули в голову погиб младший сержант 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода Виталий Лимборский. Ему было всего 24 года.

Как сообщает Politeka.net, Юсупова на своей странице в Фейсбук поделилась подробностями из жизни молодого бойца.

«Погибший Виталий Лимборский говорил «То, что я подписал контракт и стал младшим сержантом, открыло новые горизонты в мое самосовершенствовании и родные гордятся мной, особенно мама, а для младшего братика Антона, возможно, когда-то буду примером для подражания..», - процитировала украинского защитника волонтер.

Она напомнила о том, что пока политики ругаются между собой, такие молодые герои отдают свои жизни за нашу Родину.

«Ему было всего 24 года, он был воином и защищал Родину. Пока политики делят страну и портфели, пока люди грызутся между собой, вот такие парни умирают на войне за страну. Никогда не прощу этих «братьев». Ужасное горе. Светлая память герою», - подытожила Юсупова.

Она также поделилась фотографией погибшего бойца.

В комментариях к ее посту украинцы благодарят героя за его службу и выражают соболезнования его родным и близким.

Напомним, волонтер Юсупова бьет тревогу из-за игнора потерь на Донбассе: «Каждый день прибывает борт с ранеными».

Как сообщала Politeka, известный волонтер забила тревогу из-за трагедии на Донбассе.

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