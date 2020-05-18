В то время, как страна бурно обсуждает скандал на эфире у Савика Шустера, на фронте продолжают гибнуть и получать тяжелые ранения украинские бойцы
Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Фейсбук напомнила украинцам волонтер Наталья Юсупова. Она прокомментировала недавний скандал, который разгорелся после того, как нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский не смог попасть на передачу к известному ведущему Савику Шустеру.
«Как Вы уже надоели со своими липовыми и тупыми хайпами. На днях погибли наши воины, каждый день раненые, прибывают борты с воинами в тяжелом состоянии, но это интересует только родных, побратимов, волонтёров и тех кто все годы помогает армии и госпиталям. Остальным наплевать! Устали от войны?» - эмоционально заявила волонтер.
Она отметила, что сейчас украинские блогеры и публичные люди очень редко пишут о событиях на Донбассе, в то время как война продолжается, а ВСУ несут потери и получают ранения. Волонтер интересуется, почему эта тема народу «надоела», а ток-шоу с политиками продолжает вызывать интерес.
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«Дебильные физиономии политиков не надоели?! Все политические шоу, это собрание клинических идиотов, негодяев и психически неуравновешенных особей. Адекватных там мало», - заявила Юсупова.
Она напомнила о том, что в Украине сегодня существует «параллельный мир», в котором люди рискуют жизнями, теряют руки и ноги, защищая свою Родину.
«Ребята без рук, ног, контуженные, лежат по госпиталям, в реанимациях спасают жизни бойцам. Большинству в стране безразлично, что происходит на фронте. Им бы рестики были открыты, пляжи и салоны. В то время, когда наши воины не дают оккупантам продвинуться на сантиметр…Элита не в столице, элита на передовой», - подытожила волонтер.
Напомним, известный волонтер больно "уколола" Зеленского.
Как сообщала Politeka, известный волонтер забила тревогу из-за трагедии на Донбассе.
Также Politeka писала, что известный волонтер обвинила Зеленского в отсутствии реакции на пожары в Украине.