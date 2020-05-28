Украинские чиновники решили обрадовать граждан и упростили процедуру получения главного документа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

«Меньше бумажек и еще меньше времени в очередях — запустили услугу ID-14. Теперь же вы оформляете первый паспорт и номер налогоплательщика. 15 минут, чтобы подать заявление в ДМС, ЦПАУ или «Паспортном сервисе», а за 20 дней получаете документ», - отметил он.

По словам Федорова, в этом году воспользоваться услугой смогут 400 тысяч молодых украинцев, которые будут получать паспорт впервые.

Как сообщалось ранее, стоимость оформления гражданских и загранпаспортов в Украине в скором времени вырастет.

Ожидается, что новая тарифная сетка будет утверждена на заседании правительства в среду, 24 апреля. А вступят в силу изменения с 1 мая 2019 года.

Инициировал такие изменения глава МВД Арсен Аваков. Небходимость повышения цен он аргументировал ростом затрат миграционной службы (ГМС). Так, в 2017 году они выросли до 736 млн грн., в то время как годом ранее составляли 463 млн грн. При этом себестоимость услуг выросла на 44,2%.

Напомним, у украинцев массово забирают паспорта прямо на улице, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, украинцы навсегда избавятся от бумажных паспортов: что изменится и когда выдадут новые документы.

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