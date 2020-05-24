Польша ослабляет ограничительные меры и открывает свои границы для въезда трем категориям граждан
Поправку в регламент о временном прекращении или ограничении пограничного движения на конкретных пунктах пропуска 23 мая подписал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский, передает Polskie Radio.
Так, среди прочего, в Польшу могут вернуться иностранные студенты, которые учатся в Польше, в частности и из Украины.
Въезд на территорию Польши позволили:
- международным автоперевозчикам, которые путешествуют транзитом через Польшу другими видами транспорта, кроме транспортных средств которыми осуществляют международные перевозки;
- ученикам и студентам, которые учатся в Польше;
- гражданам других стран ЕС, Европейского экономического пространства и Швейцарии с целью проезда транзитом по территории Польши, что длится не более 12 часов от момента пересечения границы Польши.
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В Министерстве уточнили, что необходимость включения учащихся и студентов в категории лиц, которые имеют право на пересечение государственной границы, следует из графика внешних экзаменов, утвержденного Министерством национального образования для учеников, которые закончили обучение в государственных начальных и средних школах.
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