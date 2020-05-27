Украинцы массово бросились на заработки в Польшу, устроив коллапс на границе

Огромные очереди выстроились на пешем переходе «Шегини-Медика» на границе Украины с Польшей, через который украинские заробитчане буквально ломятся на заработки в Европу. О коллапсе на границе сообщает Апостроф со ссылкой на СМИ.

Каждый день количество человек, желающих выехать в Польшу только увеличивается. Из-за пропускных способностей пункта тысячи украинцев вынуждены стоять в очередях минимум по 5-6 часов. Уставшие люди буквально штурмуют границу.

Пройти через пункт пропуска можно бесплатно, а вот проезд на авто обойдется в 50-100 долларов. Польские пограничники строго досматривают все личные вещи пешеходов и проверяют их документы.

За прошедшие выходные через пункт пропуска прошли более четырех с половиной тысяч человек. Один из украинцев рассказал, что польские пограничники разделяют украинцев на группы по 5-10 человек, а затем измеряют им температуру и уточняют адрес прохождения карантина для тех, кто едет на заработки. Кроме того, багаж отправляется на стандартную проверку.

Ранее мы сообщали, что закрытые в связи с карантином границы могут открыть после 15 июня. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он отметил, что открытие границ Украины будет синхронизироваться с европейскими странам.

"У нас граница на выезд в Европу открыта. Только вас не пустят. Вы можете прийти, наши пограничники скажут "идите", но вы поцелуете шлагбаум в Польше или где-то еще", - отметил Геращенко.

Напомним, ЕС принял радикальное решение, украинцам назвали дату открытия границ.

Как сообщала Politeka, новый штурм границы Украины, появилось срочное обращение: "Около 200 тысяч...".

Также Politeka писала, что украинцы ломанулись на отдых, номера раскуплены: где будет вспышка эпидемии после майских.