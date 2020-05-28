В Укрзализныце уточнили новые правила поездок в рамках ослабления карантина

С 1 июня в Украине возобновится железнодорожное сообщение, которое было приостановлено в связи с пандемией опасного китайского вируса. Уже с 27 мая Укрзализныця начала продавать билеты на первые 29 поездов.

При этом в компании сразу предупредили о том, что несмотря на ослабление карантина, для пассажиров будут существовать некоторые ограничения. Так, людей не будут пускать в вагоны без защитных масок. Кроме того, во время проверки документов людям будут обязательно измерять температуру.

В компании опубликовали полный список новых правил поездок:

Проводников обеспечат средствами индивидуальной защиты, а в вагонах будут проводить санобработку до рейса и после;

Проводники будут каждый час проводить уборку: мыть санузлы, пол в салоне вагона, протирать поручни, дверные ручки, кнопки;

В каждом вагоне будут установлены санитайзеры;

Пассажирам не будут предлагать напитки и кондитерские изделия, а кипяток будет наливаться исключительно в собственную посуду пассажиров;

В одном купе будет находиться не более двух человек;

Помимо дезинфекции вагонов, будет усилена обработка постельного белья во время стирки;

Пассажиров призывают как можно меньше передвигаться по вагонам;

Помещения на вокзалах также будут убираться чаще;

Перед железнодорожными кассами появится специальная разметка для соблюдения социальной дистанции, людям будут напоминать о правилах пребывания в помещениях вокзалов.

Напомним, запуск продажи билетов на поезда в Украине: что будет со сроками и ценами.

Как сообщала Politeka, «Укрзализныця» поиздевалась над украинцами новым способом: «Поезда пустили, а билеты…».

Также Politeka писала, что Укрзализныця открыла продажу билетов: список направлений и новые жесткие правила для пассажиров.