В Украине придумали, как добиться меньшего количества ДТП на дорогах

Речь о системе автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, которая заработает 1 июня в 00.01. О нюансах новшества рассказал у себя на Фейсбуке замглавы МВД Антон Геращенко.

Так, в первый день лета в Украине заработают 50 камер, которые установлены в Киевской области и столице - в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться по всей Украине. На автомагистралях установка камер будет происходить за счет государства, в городах и ОТГ - за счет местных бюджетов.

Отмечается, что сначала будут фиксироваться только факты превышения скорости. Затем список нарушений расширится - проезд на "красный свет", нарушение правил остановки, стоянки, выезд на полосу движения общественного транспорта, тротуары или встречную полосу.

Что касается размера штрафов, то картина следующая. В случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не бильше 50 км/ч - 255 гривен.

При превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч - 510 гривен.

Штраф уменьшается на 50 процентов, если уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Примечательно, если транспортным средством пользуется несколько человек (например, водители служб такси), то постановление выносится на лицо, на которое зарегистрирован автомобиль, то есть если машина зарегистрирована за юридическим лицом, то ответственный за уплату штрафа - руководитель компании.

Ранее мы сообщали, с началом карантина в Украине растут долги за коммунальные услуги. По состоянию на апрель задолженность по ЖКХ выросла до 2,2 млрд гривен.

Вместе с тем, как предупреждают юристы, предприятия, поставляющие ресурсы, не могут выставлять штрафы и насчитывать пеню украинцам - согласно ранее принятому постановлению Кабмина. Данное решение действует на время изоляции, а также в течение 30 дней после ее отмены.

Напомним, нарушителям ПДД приготовили сюрприз на дорогах.

Также Politeka писала, что новые штрафы обрушатся на украинцев с 1 июня, заявление МВД: кого и сколько заставят заплатить