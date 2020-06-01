55-летняя украинская певица Таисия Повалий, которая долгое время жила и строила карьеру в России, удивила болезненной внешностью

На своей странице в Инстаграм певица опубликовала фото из гримерки, передает Politeka.net. Повалий сидела возле зеркала, а над ее внешностью колдовал визажист. Так как процесс нанесения макияжа только начался, певица выглядела очень бледной.

«Вчера был волшебный день! Мы снимали клип на уже полюбившуюся песню «Особенные слова»…сама Природа поддерживала нас, дождь остановился, и из-за туч вышло Солнышко)) На фото видно, как с помощью макияжа можно сделать пластику носа и коррекцию лица))», - поделилась Повалий подробностями съемок.

За день пост звезды собрал почти 2 тысячи лайков. В комментариях Повалий сделали массу комплиментов и пожелали скорейшего выздоровления.

«Ваши съёмки, как бальзам на душу. Таечка, сама как солнышко, и тепло и светло и радостно видеть всех вас», «Класс, жду клип! И скорейшего вам выздоровления с ногой», «Лечитесь», «Ждём Таечка с нетерпением выхода клипа!», «Уже ждем, уверена, что будет все, как всегда, на высшем уровне, потому что по-другому у нашей принцессы и быть не может. Лечите свою ножку», «Великолепно!!», - пишут пользователи сети.

Как известно, в начале года Таисия Повалий сломала ногу в двух местах, неудачно упав с лестницы у себя дома.

Напомним, что несчастье обрушилось на маленького внука Повалий: "Огромное дерево рухнуло на...".

Как сообщала Politeka, Повалий показала свои морщины крупным планом, даже Сумская не прошла мимо: "Постарела".

Также Politeka писала, что несчастье обрушилось на Повалий, муж раскрыл детали: "У нее сейчас...".