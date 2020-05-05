36-річний син української співачки Таїсії Повалій Денис як раз гуляв з дитиною в колясці, коли сталася біда

Як передає Politeka.net, Денис Повалій поділився кадрами в "сторіз" в Instagram. Величезне дерево впало на землю через ураганний вітер недалеко від них з малюком.

"Тільки що в 20 метрах від мене звалилося здорове з вигляду дерево. Будьте уважні і виймайте навушники - тріск може врятувати життя", - поділився в підписі чоловік.

Нагадаємо, 55-річна Таїсія вперше стала бабусею в кінці минулого року. В одному з інтерв'ю артистка розповіла, що малюк дуже схожий зовні на її колишню свекруху, бабусю Дениса по лінії батька. Також Повалій розсекретила ім'я онука. Хлопчика назвали дуже рідкісним давньогрецьким ім'ям Дем'ян. А ось погляд у нього – не за віком мудрий, зазначала Таїсія.

Раніше ми повідомляли, Повалій, яка останні п'ять років прожила в Росії і тільки недавно повернулася до України, нарвалася на гнів співвітчизників, які охрестили її запроданкою. Але днями співачка здивувала користувачів, опублікувавши відео з виконанням пісень українською мовою. Зірка заспівала народні хіти: «Била мене мати» і «Місяць на небі, зіроньки сяють». Повалій сама собі акомпанувала на синтезаторі.

«Таєчка, ми сумували. Дуже дуже. Ваш голос. До мурашок!», «Чарівна Чарівниця! Всього 2 хвилини, а людина вже на сьомому небі від щастя знаходиться!», «Ось це голос!!! Браво, мурашки по всьому тілу», «Українські пісні най...», «Ви чудово співаєте українські пісні! Сльози на очах, дорога Таїсія!!», - відреагували користувачі.

Нагадаємо, певица-запроданкою Повалій вилила душу після довгого ув'язнення: "Не знаю, що мене чекає...".

Також Politeka писала, що запроданкою Повалій після повернення в Україну показала своє «укриття» від коронавіруса.