Продюсер Ігор Ліхута зробив кілька відвертих зізнань про свою дружину відому співачку Таїсію Повалій

У Таїсії Повалій трапилося нещастя – вона невдало впала на сходах в своєму будинку і зламала ногу в двох місцях. У співачки скасувалися концерти, гастролі, фестивалі, зйомки.

Її чоловік Ігор Ліхута розповів, наскільки серйозною виявилася насправді травма дружини і як вони проводять карантин дома. Про це він повідомив журналістам видання КП в Україні.

Як виявилося перелом виявився серйозним, співачка лише нещодавно почала ходити, але поки що вона не може займатися нічим, крім ходьби.

"Тая поки що не виходить на вулицю, у неї зараз проблема з ногою – тріщина в щиколотці, невеликий перелом. Вона зараз помаленьку ходить по будинку, відновлюється. Поки що виходити на город їй не потрібно. Все, що стосується мене, намагаюся допомагати тещі. На мені ще й доставка продуктів", - розповів Ліхута.

Він також повідомив, що через скасування концертів співачка сидить вдома, що дається їй дуже важко, адже вона звикла до іншого режиму.

"Звичайно, для будь-якого артиста сцена – це життя, обмін енергетикою з публікою. Ти даруєш свій голос, а люди тобі за це віддають радість і любов. Для артиста сцена - як наркотик, і цього не вистачає. У тебе такий ритм життя, коли ти постійно в русі, у тебе кілька літаків в день, а потім раптом бах - і все, ніхто нікуди не їде", - заявив продюсер.

Як виявилося мама Таїсії Повалій зараз живе зі зоряним подружжям і у всьому їм допомагає: готує, піклується про городі. За словами Ліхути вони всі разом в основному проводять час у саду, адже не любить засиджуватися в інтернеті і перед телевізором. Для їх сім'ї карантин став прекрасним часом, щоб побути разом.

"У нас сім'я була постійно в русі – перельоти, переїзди, а зараз доводиться сидіти вдома. Єдине, що радує - це сім'я. Добре, що ми живемо в будинку, де є місце для особистого простору. Не заздрю великим сім'ям, які живуть в квартирі. Вони весь час один в одного на очах і не можуть усамітнитися. Мені їх дуже шкода. Всім бажаю якнайшвидшого зняття карантину, щоб були всі здорові і нерви були у всіх в порядку", - резюмував Ліхута.

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