Доктор филологических наук и профессор Павел Гриценко заявил, что на Кубане, Ставрополье и большой части Воронежской области жило украиноязычное население
По его словам, так обстояли дела с 871 года, но уже при Сталине карту перекроили, передает uaua.top.
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“Миф о российском Донбассе, когда еще 200 километров на восток была Украина и Азовское море было внутреукраинским, – это результат реализации смешивание народов", - отметил он.
К слову, актер театра и кино Богдан Бенюк высказался гастролирующих украинцах в России
Он считает, что государство должно пересмотреть не только список российских народных артистов Украины, но и тех, кто удостоился похожих званий при президенте Викторе Януковиче.
"Нужно забрать звания народных артистов не только у тех, кто сейчас воюет против нас, это однозначный вопрос, здесь даже говорить не о чем, но и звания Героев и народных артистов, которые были выданы при Януковиче, пересмотреть, кому они выдавались", - отметил Бенюк.
Что же касается украинских народных артистов, гастролирующих сегодня на территории страны-агрессора, по мнению актера, в первую очередь интерес к их деятельности также должны проявлять президент и Служба безопасности Украины.
Напомним, в Одессе разъяренная толпа набросилась на мужчину из-за украинского языка.
Как сообщала Politeka, Скрипка рассказал о последних вздохах СССР в Украине.
Также Politeka писала, что Мухарский проучил русскоязычных украинцев.