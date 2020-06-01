Доктор филологических наук и профессор Павел Гриценко заявил, что на Кубане, Ставрополье и большой части Воронежской области жило украиноязычное население

По его словам, так обстояли дела с 871 года, но уже при Сталине карту перекроили, передает uaua.top.

“На этой карте, если было менее 60 процентов русскоязычного населения, то специально помечали. Все точно передано. Берестейщина, Брестская область, часть Польши под Люблин, Восточная Словакия, Южная Гуцульщина и Южная Буковина – это все украиноязычные земли”, – отметил он.

Кроме того, профессор не обошел стороной и Донбасс, который в РФ любят называть исконно русскими" землями.

“Миф о российском Донбассе, когда еще 200 километров на восток была Украина и Азовское море было внутреукраинским, – это результат реализации смешивание народов", - отметил он.

К слову, актер театра и кино Богдан Бенюк высказался гастролирующих украинцах в России

Он считает, что государство должно пересмотреть не только список российских народных артистов Украины, но и тех, кто удостоился похожих званий при президенте Викторе Януковиче.

"Нужно забрать звания народных артистов не только у тех, кто сейчас воюет против нас, это однозначный вопрос, здесь даже говорить не о чем, но и звания Героев и народных артистов, которые были выданы при Януковиче, пересмотреть, кому они выдавались", - отметил Бенюк.

Что же касается украинских народных артистов, гастролирующих сегодня на территории страны-агрессора, по мнению актера, в первую очередь интерес к их деятельности также должны проявлять президент и Служба безопасности Украины.

Напомним, в Одессе разъяренная толпа набросилась на мужчину из-за украинского языка.

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