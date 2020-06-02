Новый учебный год, который начнется 1 сентября 2020 года, может преподнести украинским школьникам и их родителям неожиданные сюрпризы
Об этом рассказала народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.
Нардеп отметила, что будут разработаны протоколы действия на различные случаи эпидемиологической ситуации в Украине.
Не исключено, что следующий учебный год будет отличаться от привычного режима.
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"Прогнозы есть разные, так как никто из нас не может спрогнозировать, какая эпидемиологическая ситуация будет в Украине с 1 сентября. Мы все должны понимать одно, что коронавирус на 100% не исчезнет из Украины, как и со всего земного шара. Мы должны быть готовы к этому. Министерство уже разрабатывает протоколы", - рассказала Гришина в комментарии для Obozrevatel.
По ее словам некоторые из нововведенных правил сохранятся независимо от ситуации с эпидемией. Так, в школах у всех будут проверять температуру, регулярно проветривать помещения, должна соблюдаться социальная дистанция между школьниками.
Среди того, что еще обсуждается - посменное обучение. Также есть вероятность, что некоторые предметы будут изучаться дистанционно.
Нардеп отметила, что каждая школа сможет вводит определенніе измения относительного учебного процесса самостоятельно. А если осенью не будет высокой заболеваемости, то дистанционное обучение вводить не станут.
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