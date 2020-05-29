Украинских абитуриентов в этом году ждет ряд новых правил при сдаче ВНО
О том, как выпускники будут сдавать внешнее независимое оценивание в 2020 году, рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире программы «Сніданок з 1+1»
Определенные ограничения вводятся в связи с пандемией китайского вируса, которая бушует в мире. В частности, было решено увеличить срок допуска в пункт тестирования для того, чтобы его участники могли соблюдать социальную дистанцию на входе.
«Раньше абитуриенты имели примерно 30−35 минут для того, чтобы пройти все процедуры. В этом году мы увеличили это время и он продлится час. Также введено новшество — каждому участнику ВНО в пропуске будет указан маленький временной промежуток, когда стоит заходить в пункт тестирования. Всех участников поделят на небольшие группы и они будут заходить в свое время», - пояснила Вакуленко.
Пугачева не выдержала нападок и сделала откровенное признание: «Да! Я старая и не могу…»
Красотка из "Холостяка" излила душу о романе с Максом Михайлюком: "Он ничего не поймет!"
После известия о болезни экс-жены Богомолова, Собчак вывалила правду о Виторгане: «Когда я выходила замуж…»
Нацбанк показал украинцам новые деньги, с "бумажками" можно попрощаться: "Со 2 июня..."
Кроме того, все участники ВНО будут обязаны находится в аудиториях в защитных масках. Снимать их можно будет только для замены на новую. Также перед допуском в аудиторию абитуриентам будут измерять температуру. В помещение не пропустят никого с температурой больше 37,2 градусов. Отдельно отмечается, что абитуриенты все еще смогут пить воду в аудиториях.
Абитуриенты будут сдавать ВНО с 25 июня по 17 июля. Дополнительная сессия пройдет с 23 июля по 11 августа.
Напомним, в Украине хотят отменить дистанционное обучение: "Дети должны ходить в школу".
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о новых правилах обучения, уже с сентября: "Дистанционно...".
Также Politeka писала, что украинским школьникам готовят важные изменения в учебе: «Уроки будут начинаться в…».