В этом году все будет по-другому

Украинских абитуриентов в этом году ждет ряд новых правил при сдаче ВНО

О том, как выпускники будут сдавать внешнее независимое оценивание в 2020 году, рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире программы «Сніданок з 1+1»

Определенные ограничения вводятся в связи с пандемией китайского вируса, которая бушует в мире. В частности, было решено увеличить срок допуска в пункт тестирования для того, чтобы его участники могли соблюдать социальную дистанцию на входе.

«Раньше абитуриенты имели примерно 30−35 минут для того, чтобы пройти все процедуры. В этом году мы увеличили это время и он продлится час. Также введено новшество — каждому участнику ВНО в пропуске будет указан маленький временной промежуток, когда стоит заходить в пункт тестирования. Всех участников поделят на небольшие группы и они будут заходить в свое время», - пояснила Вакуленко.

Кроме того, все участники ВНО будут обязаны находится в аудиториях в защитных масках. Снимать их можно будет только для замены на новую. Также перед допуском в аудиторию абитуриентам будут измерять температуру. В помещение не пропустят никого с температурой больше 37,2 градусов. Отдельно отмечается, что абитуриенты все еще смогут пить воду в аудиториях.

Абитуриенты будут сдавать ВНО с 25 июня по 17 июля. Дополнительная сессия пройдет с 23 июля по 11 августа.

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