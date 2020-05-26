Стало известно о подготовке украинских вузов к проведению сессий: как это будет, дистанционно или же непосредственно в аудиториях
В основном вузы готовы к проведению экзаменов дистанционно, но есть нюансы. О них в эфире "Украина 24" рассказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.
По ее словам, с 1 июня в высших учебных заведениях возможно проведение экзаменационных сессий в группах не более десяти человек. Но с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий и только в тех регионах, где действует ослабление карантина.
При этом Мандзий акцентировала, что в основном вузы готовы проводить экзамены в дистанционном порядке.
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"С 1 июня возможны (экзамены, - ред.) в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более десяти человек. Но все это зависит от каждой отдельной административной территории, потому что перед тем, как происходит ослабление карантинных мероприятий, должно быть принято решение областной комиссии ТЭБ и ЧС", - заявила и.о. министра.
Ранее мы сообщали, появилась информация о том, как будет проходить обучение в украинских школах с 1 сентября 2020.
Мандзий рассказала, что с сентября в школах сохранятся технологии дистанционного обучения, а также будут использоваться технологии смешанного обучения, которое практиковалось в период карантина.
«Я думаю, что технологии дистанционного обучения будут использовать в школе больше, и мы перейдем к другому формату обучения. То есть, будут сочетаться и классно-урочная система и технологии смешанного обучения. С сентября-месяца, я думаю, что они будут лучше использоваться в наших школах», − сообщила и.о. министра.
Кроме того чиновница заявила о так называемом «корректирующем обучении». Учителя проверят, как школьники выучили материал во время карантина. Акцентируется, что здесь будет индивидуальный подход.
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