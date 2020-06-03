Превысивших скорость водителей зафиксировала система видеокамер, заработавшая в Украине с 1 июня

Как передает Politeka.net, список штрафников за 2 июня обнародовал у себя на ФБ-страничке замглавы МВД Антон Геращенко.

По его словам, речь о тех "потенциальных убийцах на дороге", которые гнали со скоростью выше 170 километров в час.

Геращенко отметил, что уважая персональные данные владельцев авто, оставлены лишь две из четырех букв и цифры номерных знаков.

"Если у Вас есть знакомый с такой комбинацией первых букв и цифр авто, спросите его, пожалуйста, - это не ты ли, дорогой, проехал 2 июня со скоростью свыше 170 км/ч, подвергая опасности себя и окружающих? И если это были ваши знакомые, то, во-первых, попросите не ездить так быстро, а во-вторых, предупредите знакомых, что скоро к ним придет письмо со штрафом за превышение скорости", - резюмировал Геращенко.

Украинцы активно комментируют этот пост:

"зробіть вищими штрафи"

"Добре, що мій АвтоЗаз Sens фізично не може розігнатися більше 110 км/год"

"С такими номерами они просто будут считать это платой за проезд по скоростной трассе Киев-Харьков или Киев-Чоп"

"Немало"

"Ни одного донецкого, прям стыдно за земляков"

Также заместитель министра опубликовал фото машины-"рекордсмена", водитель которой промчался 2 июня со скоростью 210 км/ч по трассе Киев - Харьков. Нарушитель должен будет уплатить 510 гривен штрафа.

Напомним, 1 июня в столице и Киевской области заработали первые 50 систем фото и видеофиксации нарушений ПДД в стране. Системы установлены в местах, где наиболее часто происходят дорожно-транспортные происшествия с трагическими последствиями. Постепенно подобные камеры появятся во всех областях.

Для начала системы фиксируют лишь превышение скорости, но в скором времени к этому добавят еще проезд на "красный свет", выезд на полосу движения общественного транспорта, встречную полосу и т.д.

Также мы писали, в Украине намерены ввести новые штрафы - от 3 230 до 85 000 гривен, касающиеся грузового транспорта. Речь о системе, которая уже успешно внедрена в Евросоюзе, - о плате за пользование автомобильными дорогами для грузового транспорта с разрешенной общей массой 12 тонн и более.

Законопроекты по этому вопросу уже зарегистрированы в Раде. И хоть тарифы еще не установлены, но штрафы, как видим, уже определены.