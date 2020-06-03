Превысивших скорость водителей зафиксировала система видеокамер, заработавшая в Украине с 1 июня
Как передает Politeka.net, список штрафников за 2 июня обнародовал у себя на ФБ-страничке замглавы МВД Антон Геращенко.
По его словам, речь о тех "потенциальных убийцах на дороге", которые гнали со скоростью выше 170 километров в час.
Геращенко отметил, что уважая персональные данные владельцев авто, оставлены лишь две из четырех букв и цифры номерных знаков.
Каждый нарушитель, добавил замглавы МВД, обязательно получит письмо со штрафом.
"Если у Вас есть знакомый с такой комбинацией первых букв и цифр авто, спросите его, пожалуйста, - это не ты ли, дорогой, проехал 2 июня со скоростью свыше 170 км/ч, подвергая опасности себя и окружающих? И если это были ваши знакомые, то, во-первых, попросите не ездить так быстро, а во-вторых, предупредите знакомых, что скоро к ним придет письмо со штрафом за превышение скорости", - резюмировал Геращенко.
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Украинцы активно комментируют этот пост:
"зробіть вищими штрафи"
"Добре, що мій АвтоЗаз Sens фізично не може розігнатися більше 110 км/год"
"С такими номерами они просто будут считать это платой за проезд по скоростной трассе Киев-Харьков или Киев-Чоп"
"Немало"
"Ни одного донецкого, прям стыдно за земляков"
Также заместитель министра опубликовал фото машины-"рекордсмена", водитель которой промчался 2 июня со скоростью 210 км/ч по трассе Киев - Харьков. Нарушитель должен будет уплатить 510 гривен штрафа.
Напомним, 1 июня в столице и Киевской области заработали первые 50 систем фото и видеофиксации нарушений ПДД в стране. Системы установлены в местах, где наиболее часто происходят дорожно-транспортные происшествия с трагическими последствиями. Постепенно подобные камеры появятся во всех областях.
Для начала системы фиксируют лишь превышение скорости, но в скором времени к этому добавят еще проезд на "красный свет", выезд на полосу движения общественного транспорта, встречную полосу и т.д.
Также мы писали, в Украине намерены ввести новые штрафы - от 3 230 до 85 000 гривен, касающиеся грузового транспорта. Речь о системе, которая уже успешно внедрена в Евросоюзе, - о плате за пользование автомобильными дорогами для грузового транспорта с разрешенной общей массой 12 тонн и более.
Законопроекты по этому вопросу уже зарегистрированы в Раде. И хоть тарифы еще не установлены, но штрафы, как видим, уже определены.
Напомним, нарушителям ПДД приготовили сюрприз на дорогах.
Как сообщала Politeka, украинцев ожидают новые драконовские штрафы: когда заработает и кому не повезет.
Также Politeka писала, что новые штрафы обрушатся на украинцев с 1 июня, заявление МВД: кого и сколько заставят заплатить