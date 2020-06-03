Отныне за кражу кабеля и порчу телекомсетей в Украине можно получить тюремный срок до пяти лет

2 июня в "Голосе Украины" опубликовали закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты телекоммуникационных сетей". Следовательно, документ вступает в силу на следующий день, то есть 3 июня, передает "РБК-Украина".

Так, за нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей или их повреждение гражданам грозят штрафы в размере от 1700 до 3400 гривен, а должностным лицам - от 5100 до 6800 гривен.

За умышленное повреждение или разрушение сети, в случае которого прекращается предоставление телекомуслуг, грозит штраф от 17 000 до 51 000 гривен или общественные работы на срок до 120 часов, либо ограничение свободы на срок от одного до трех лет.

А в случае повторного нарушения злоумышленнику грозит тюрьма сроком от трех до пяти лет.

По данным Министерства цифровой трансформации, за последние четыре года в стране совершено более 122 тысяч случаев краж и повреждений телекомсетей.

Ранее мы сообщали, заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заявлял, что Министерство юстиций должно рассмотреть вопрос о том, чтобы амнистировать украинцев, которые находятся в тюрьмах за совершенные ими незначительные преступления во время карантина.

При этом чиновник утверждал, что людей, вина которых еще не доказана, следует поместить под принудительный карантин, а не под стражу. Это поможет бороться с эпидемией. Напомним, что по состоянию на 1 мая в Украине в местах несвободы находится 52 000 человек: около 32 000 осужденных и до 20 000 в СИЗО.

Напомним, "Придется заплатить от 3 230 до 85 тысяч гривен": украинцев обложат новой данью, кто под ударом

Также Politeka писала, что обнародован список украинцев, которым уже направили письмо со штрафом: "Предупредите знакомых..."