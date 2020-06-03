В Мининфрастуктуре заявили о том, что в Украине планируется внедрить систему, как в Евросоюзе - в плане дорожных сборов

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сайт Министерства инфрастуктуры Украины.

В частности, во время прошедшего 2 июня "круглого стола" обсуждался вопрос о платных дорогах для грузового транспорта.

Так, в Верховной Раде уже зарегистрированы законопроекты №3544 и №3545 о введении платы за пользование автомобильными дорогами для грузового транспорта с разрешенной общей массой 12 тонн и более.

Система сбора платы будет осуществляться с помощью спутниковых технологий (систем GNSS). Привлеченные средства в дальнейшем будут направлены на развитие и содержание дорожного хозяйства.

Отмечается, что в стране устарели нормативы: большинство автодорог были построены еще в прошлом веке (20-м) и учитывали нормы нагрузки 6-7 тонн на ось, тогда как современные нормативы составляют 11,5 тонн на ось.

Тарифы на проезд грузового транспорта еще не определены, но вот штрафы уже установлены, передает РБК-Украина. Нарушителям придется заплатить от 3 230 гривен (за первое нарушение, за второе соответственно сумма удваивается) до 85 тысяч гривен - за отсутствие на транспорте прибора учета.

Ранее мы сообщали, с 1 июня заработали новые штрафы для украинских водителей. Речь о системе автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В первый день лета за порядком на дорогах стали следить 50 камер, установленные в Киевской области и столице - в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем подобные системы постепенно установят по всей стране.

Так, в случае превышения допустимой скорости движения более, чем на 20 км в час (но не больше 50 км в час), водителю грозит штраф в размере 255 гривен. Если более, чем 50 км в час - то 510 гривен.

Напомним, нарушителям ПДД приготовили сюрприз на дорогах.

Также Politeka писала, что новые штрафы обрушатся на украинцев с 1 июня, заявление МВД: кого и сколько заставят заплатить