Депутаты Верховной Рады поддержали законопроект, который позволит украинцам менять паспортные данные

Как сообщает Politeka.net, документ опубликован на официальном сайте парламента.

3 июня 254 народных депутата проголосовали в первом чтении за законопроект №2450. Если его примут окончательно, граждане Украины смогут менять не только имя и фамилию, но и отчество. Пока эту графу можно изменить только если сам отец взял себе другое имя или если его исключат из актовой записи о рождении ребенка.

"Отныне украинцы могут менять не только имя и фамилия, но и отчество. Сегодня парламент принял за основу соответствующий законопроект № 2450", - пишет Телеграм-канал "Слуги народа".

Согласно документу, украинцы от 16 лет и старше получат право менять данные по своему желанию, а с 14 лет - смогут сделать это с согласия родителей или законного опекуна. В случаях, когда один из родителей будет против смены отчества, разрешение придется получать через суд или органы опеки.

Стоит отметить, что запрет на смену отчества является нарушением Конституции Украины, а также Конфенции о защите прав человека - это признали даже в ЕСПЧ. Авторы законопроекта в пояснительной записке утверждают, что хотят исправить ситуацию:

"С целью выполнения указанного решения Европейского суда по правам человека и недопущения аналогичного нарушения в будущем есть необходимость внести изменения в законодательство Украины, а именно в статью 295 Гражданского кодекса и ст. 149 Семейного кодекса".

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