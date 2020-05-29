Украинские чиновники предупредили граждан о том, что теперь счета должников будут блокироваться автоматически
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.
Так, банки будут автоматически блокировать счета украинцев, которые попадут в единый реестр должников.
Документ предусматривает, что должникам будет запрещен выезд за границу, за угрозы частному или государственному исполнителю теперь будет угрожать уголовная ответственность, а должностное лицо будет ждать штраф, если оно ничего не сделает, чтобы выполнить решение суда.
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Кроме того, средства должника будут автоматически арестованы во время исполнения решения суда. Самого виновника даже могут оштрафовать, если он не выполнит решение Фемиды, а если не поможет и это – у него смогут отобрать имущество.
Предполагается, что после того, как деньги будут списаны со счета, арест будет снят, и человек сможет дальше пользоваться ними.
До этого мы писали, что долги за ЖКХ стремительно растут, но украинцы не спешат расставаться с деньгами.
Так согласно данным, Государственной службы статистики Украины, задолженность по коммунальным платежам растет в геометрической прогрессии. Если по состоянию на март граждане смогли оплатить 104% от суммы должностной выплаты, то уже к апрелю задолженность по ЖКХ выросла на 2,2 млрд грн.
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