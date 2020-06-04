Пересечение российско-украинской границы во время карантина стало для украинцев настоящим испытанием

Как передает Politeka.net, об этом рассказал один из пассажиров злополучного маршрута.

По словам мужчины, им пришлось переходить границу аж 8 часов.

"Нас было много, среди нас были дети, беременная женщина, пожилые люди, которым становилось плохо и им вызывали скорую помощь", - отметил он.

Кроме того, он пожаловался на отношение наших пограничников.

"Мы битый час позорились перед собственной границей на глазах у российских пограничников, которые своих граждан довольно быстро принимали и пропускали. Мне было стыдно за наших!", - отметил он.

В итоге им удалось все таки пересечь границу, но в невероятно жутких условиях, при том, что в Украине еще действует карантин.

"Нервы стали у нас сдавать, мы стали возмущаться и требовать прибытия начальника КПП, на что была объявлена тревога, включили сирену, съехались машины с вооруженными пограничниками. Начальник пришел, выслушал нас, долго говорил по телефону... Автобус таки прибыл", - сообщил он.

Напомним, Украина возобновит международное авиасообщение с 15 июня. Речь идет о наиболее популярных туристических направлениях: Турция, Греция, Кипр, Грузия. При этом, возобновление рейсов с Италией и Испанией в ближайшее время не ожидается, исходя из эпидситуации в этих странах.

Напомним, бунт разгорелся на украинской границе, люди переворачивают машины: детали и кадры конфликта.

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