В Украине заговорили о возможности введения дистанционного образования для школьников на более постоянной основе

Такие разговоры появились на фоне затянувшегося карантина, во время которого школы были вынуждены отправить учащихся по домам. Многие задумались о том, действительно ли традиционная система обучения необходима, или школы могут продолжить работать в таком режиме и после снятия ограничений.

О том, что уже в сентябре систему украинского образования могут ждать существенные изменения, рассказала член комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина, пишет Styler.

Отмечается, что у родителей и детей должна быть возможность выбора между дистанционным и очным образованием.

«И не из-за болезни, как у нас всегда делают ограничения, а потому, что есть другие ситуации, когда это может быть лучше и удобнее для семьи в которой здоровые дети», - уточнила Галина Мельник, учредитель альтернативной школы «Радосвіт».

В соцсетях многие украинцы отмечают, что переход их детей на домашнее обучение наглядно показал им, что существующая система образования устарела.

«У нас практически нет никакого контроля за качеством знаний, которые получают дети в школе. Профессионализм и адекватность учителей тоже бывает очень разной и повлиять на это родители практически никак не могут», - написала украинка Елена Прохира в Фейсбук-группе Батьки SOS.

Однако, есть и те, кто выступает против дистанционного обучения. Соответствующая петиция появилась в сети.

«Дети должны ходить в школу, учиться, общаться со своими сверстниками. Родителям, детям и учителям очень трудно находиться на дистанционном образовании. Дети не смогут получить полноценные знания, находясь дома. Поэтому народ хочет, чтобы власть не приняла закон о дистанционном образовании», - говорится в тексте публикации.

Напомним, поступить в вузы можно будет без ВНО, срочное заявление Минобразования: кому повезет в этом году.

Как сообщала Politeka, украинцев ошеломили нововведениями в школах с сентября.

Также Politeka писала, что украинские выпускники будут сдавать ВНО по-новому, озвучены правила: «не пустят тех, у кого…».