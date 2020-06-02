В Министерстве образования Украины объяснили важные нюансы поступления в высшие учебные заведения в этом году

Речь идет о поступающих из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также оккупированного Крыма, передает Politeka.net со ссылкой на сайт Минобразования.

Так, в 2020 году абитуренты из указанных территорий могут без ВНО поступать в любое учреждение, где будут действовать образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Для этого им надо подать заявление в упомянутые центры с 9 июня до 23 октября.

В ведомстве сообщили, что в этом году расширили для жителей Донбасса и Крыма сеть образовательных центров, что дало возможность абитуриентам выбирать из почти ста учреждений.

Тем, кто хочет попробовать свои силы на бюджетное место, необходимо подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах:

-поступающие из Крыма - не позднее 20 августа;

-поступающие из Донбасса - не позднее 22 августа.

Те, кто не успеют этого сделать в августе, до 23 октября могут подавать заявления для поступления на контракт.

Ранее мы сообщали, украинских абитуриентов в этом году ждет ряд новых правил при сдаче ВНО.

По информации директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко, определенные ограничения вводятся в связи с пандемией. Среди новшеств - каждому участнику в пропуске укажут время, когда ему следует заходить в пункт тестирования. Детей, к слову, поделят на небольшие группы.

Также мы рассказывали, в вузах с 1 июня разрешили проводить экзамены в группах не более десяти человек - только в тех регионах, где ослабили карантин. Правда, с обязательным с соблюдением всех карантинных мер.

Что касается по ситуации с обучением в школах с 1 сентября 2020, то в Министерстве приготовили украинцам сюрприз. Родителям следует подготовиться: в школах сохранится дистанционная технология обучения, но уже вперемешку с классно-урочной системой.

Напомним, в Украине хотят отменить дистанционное обучение: "Дети должны ходить в школу".

Также Politeka писала, что украинским школьникам готовят важные изменения в учебе: «Уроки будут начинаться в…».