Украинские парламентарии поддержали законопроект об изменении воинских званий в армии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады на YouTube.

Так, речь идет о законопроекте №2247, который предусматривает внесение изменений в Устав внутренней службы ВСУ. Его без обсуждения поддержали 291 народный депутат.

Данный проект закона предусматривает, что в армии появятся следующие звания: полковник, капитан 1 ранга, бригадные генералы, коммодоры, генерал-майоры, контр-адмиралы, генерал-лейтенанты и вице-адмиралы.

При это звание «генерал-полковник», «адмирал» и «генерал армии Украины» будут заменены на «генерал» и «адмирал». При этом «генерал-полковник» изменят на «генерал-лейтенант».

Как сообщалось ранее, в парламент внесли проект закона, который предусматривает сокращение воинских званий в Украине.

Так министры предлагают заменить старшин и прапорщиков на штаб-сержантов и мастер-сержантов.

Еще в документе указано, что намерены изменить и корабельные звания: мичмана заменить штаб-старшиной, старшего мичмана – мастер-старшиной, а также ввести новые звания: старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Отметим, что сейчас в ВСУ существуют такие армейские звания рядового, сержантского и старшинского состава: рядовой; старший солдат; младший сержант; сержант; старший сержант; старшина; прапорщик; старший прапорщик.

Напомним, что украинская армия удивила результатом в мировом рейтинге войск.

Как сообщала Politeka, украинские военные поразили командира НАТО.

Также Politeka писала, что ВСУ назвали число героев, отдавших жизнь на Донбассе: «2018 стал черным годом для Украины».