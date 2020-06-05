В Минздраве предупредили украинцев о новом карантине

Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга.

Он предупредил о возможности внедрения адаптивного карантина во время второй волны заболеваемости, которая ожидается осенью 2020 года.

"Общими усилиями с экономистами и научными учреждениями мы внедрили адаптивный карантин, чтобы посмотреть и спокойно выйти из первой волны карантина, разработать четкий план и понимание того, как нам внедрять противоэпидемические меры, если у нас будет появление второй волны заболевания, без введения общенационального карантина", - добавил Ляшко.

В свою очередь в Офисе президента отметили, что правительство идет по избранному плану смягчения карантинных мер, однако при условии серьезного ухудшения эпидситуации не исключено замедление выхода из карантина.

Тем временем в МОЗ уже передумали открывать кафе, рестораны и бассейны в 7 областях, ведь количество инфицированных на 100 000 населения превышает норму.

Придется потерпеть Киеву и следующим областям:

• Черновицкой

• Волынской

• Житомирской

• Львовской

• Ровненской

• Донецкой

• Луганской

Добавим также, что страны Европейского Союза высказались за продолжение ограничений на въезд граждан третьих стран после 15 июня. Ранее ожидалось, что именно эта дата станет стартом возобновления пассажирских авиарейсов.

По данным министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сейчас ведутся переговоры об открытии авиасообщения с Турцией, Грецией и Испанией.

Напомним, карантин могут ужесточить: срочное заявление санврача Ляшко, «завтра-послезавтра…».

Как сообщала Politeka, метро могут снова закрыть в Киеве, обнародовано решение Кабмина: "не соответствует...".

Также Politeka писала, что побит новый антирекорд, экстренное обращение Минздрава: "Карантин снова усилят...".