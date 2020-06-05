Украинцам рассказали, какие ограничения остаются в силе, несмотря на введение адаптивного карантина

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время традиционного брифинга.

Так, украинцам и далее нужно соблюдать социальную дистанцию и носить медицинскую маску.

Глава Минздрава напомнил, что количество новых инфицированных в последние дни растет.

"Выбранная стратегия - стратегия сдерживания. Но она ни коим образом не отменяет масочный режим и придерживание социальной дистанции. Еще раз хочу подчеркнуть - речь идет о вашем здоровье", - подытожил Степанов.

За последние сутки, 4 июня, в Украине китайский вирус подтвердили у 553 человек, 330 больных выздоровели, 15 человек умерли от осложнений. Больше всего новых случаев в Киеве (82) Львовской области (73) и Ровенской области (57).

Всего в Украине заболели 25 963 человека, 11 372 - выздоровели, 762 случая стали летальными.

Отметим, слова министра активно комментируют в сети.

"Маски в метро в помещении ок, но на улице бред, плюс с завтрашнего дня до 30 жары, пускай сами попробуют даже с охраной по улице при + 30 пройтись", "Потерпите, затарились сильно масками как распродадут, наступит послабление карантина по объективным причинам", "С дистанцией все понятно. Максим, объясните с медицинской точки зрения целесообразность кроме финансовой ношения маски здоровым человеком за пределами медицинского учреждения. Это уже даже не маразм, а что-то страшнее когда человек на пробежке бежит в маске, велосипедист едет в маске, человек в своем авто едет один тоже в маске", - пишут в сети.

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