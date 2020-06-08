Стало известно, почему в Украине фиксируют увеличение количества новых случаев заражения китайским вирусом

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба МОЗ.

По словам специалистов, из-за игнорирования правил карантина в Украине фиксируют увеличение количества новых случаев заболевания.

"В Украине в течение нескольких последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний. Такая ситуация сложилась из-за частых случаев игнорирования гражданами рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе и во время пользования общественным транспортом", - сказано в сообщении пресс-службы.

Также в МОЗ решили напомнить украинцам основные правила проезда в транспорте в условиях адаптивного карантина.

Но украинцы гневно отреагировали на публикацию и заявили, что ответственность за последствия эпидемии китайского вируса лежит именно на МОЗ.

"А как вы выяснили что в транспорте заразились? Или это заболевшие сами определили?", "Делали 5000 ПЛР тестов было 500 заболевших, сейчас делают 10000 тестов тоже 500 заболевших .И говорят ,что количество заболевших увеличивается, людей считают дураками", "Вы полностью проср*ли все и ничего не сделали, может хватить писать и делать групости", "Не говорите ерунды", "Открывают границы и везут с разных стран , в том числе и с России", "Ждём ещё больше сердечников", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали об очередном ослаблении карантина в Украине. По словам санврача Виктора Ляшко, с 10 июня планируют запустить новый этап ослабления карантина, в рамках которого разрешат проводить массовые мероприятия.

"Первые культурные учреждения будут разрешать с 10 июня, сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие, но снова-таки, с определенными эпидемическими ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение: не более одного человека на 5 квадратных метров", - рассказал Ляшко.

Главный санврач Украины добавил, что на следующей неделе начнут работать санатории.

Напомним, украинцам рассказали о продлении карантина, важное заявление Ляшко: "После 22 июня...".

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