Государственная пограничная служба озвучила важное предупреждение для украинцев

Отмечается, что украинцы не могут использовать электронный паспорт для пересечения государственной границы, отмечается на сайте ведомства.

Таким образом, информацию о новых правилах пересечения границы опровергли.

В Госпогранслужбе напомнили, что согласно постановлению правительства, е-паспорта в приложении "Дия" являются цифровыми аналогами бумажных документов.

Особую актуальность эта норма имеет в условиях карантина, поскольку цифровые паспорта можно использовать только внутри страны.

Однако ни один из пунктов решения правительства, не предусматривает возможности предъявления е-паспорта для выезда за границу. Поэтому с таким документом из страны не выпустят.

"На сегодня граждане Украины могут пересекать государственную границу Украины только при наличии необходимых паспортных документов, в т.ч. паспорта гражданина Украины для выезда за границу и паспорта гражданина Украины, определенных законодательством Украины, регламентирующим оформление граждан на границе", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина возобновит международное авиасообщение с 15 июня. Речь идет о наиболее популярных туристических направлениях: Турция, Греция, Кипр, Грузия. При этом, возобновление рейсов с Италией и Испанией в ближайшее время не будеи, исходя из эпидситуации в этих странах.

Напомним, бунт разгорелся на украинской границе, люди переворачивают машины: детали и кадры конфликта.

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, как будет работать безвиз после открытия границ: "есть ограничения, но...".

Также Politeka писала, что Украина открывает границы, но есть и ограничения: «пересечь можно только…».