"Укрзализныця" резко изменила правила поездок

Так, украинцам открыли продажу билетов в плацкартные вагоны, сообщает пресс-служба УЗ.

При этом есть важные условия для пассажиров.

В 54-местном вагоне должно быть не более 27 пассажиров. Таким образом будет открыта продажа билетов на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место в этом же "отсеке".

На данный момент открыта продажа билетов в 20 плацкартных вагонах в составе поездов:

№ 98/97 в сообщении Киев - Ковель (10 вагонов);

№ 125/126 Киев - Константиновка (три вагона),

№ 10/9 Киев - Мариуполь (один вагон),

№ 102/101 Киев - Херсон (шесть вагонов).

Кроме того, те, кто путешествует семьей, могут разместиться в одном купе. Для этого необходимо обратиться к проводнику.

Отметим, ранее в "Укрзализныце" заявляли, что в связи с карантинными ограничениями будут продавать билеты только в Интерсити, СВ и купе.

Также добавим, что в Мининфраструктуры украинцам обещали, что цены на железнодорожные билеты после карантина повышаться не будут.

Движение дальних и пригородных поездов возобновилось в Украине с 1 июня. При этом пока можно поехать не во все направления, из-за ситуации с заболеваемостью, пока возобновлены не все маршруты. Сейчас начали курсировать 35 маршрутов поездов.

Поезда ездят в 10 областях: Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой.

При этом, для поездок в поездах действуют общие правила: масочный режим, измерение температуры, социальная дистанция. Кроме того, в продажу поступает только 50% билетов.

Напомним, украинцам озвучили новые правила поездок в поездах, к чему готовиться: «каждый час будут…».

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