В Минздраве рассказали, к чему готовиться

Украинцев предупредили о вероятности продления карантина после 22 июня

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного и украинских телеканалов.

Отмечается, что решение будут принимать на основе динамики заболеваемости.

Ляшко напомнил, что карантин в Украине продлится еще 3 недели, до 22 июня.

"Это 100%. После этого будем смотреть, как смягчения с 10 и 15 июня будут влиять на ситуацию", - отметил Ляшко.

В зависимости от динамики заболеваемости карантинные ограничения могут быть продлены со смягчениями.

"Если ситуация будет на таком же уровне - мы, опять-таки, будем пересматривать карантин, он будет адаптивный, и адаптивность его будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта", - добавил Ляшко.

На продолжение/завершение карантина также будет влиять эпидемическая ситуация в странах Европейского союза, которые первыми вошли в эпидемический процесс.

Отметим, по состоянию на 2 июня в Украине общее количество заболевших - 24 340, умерли 727 человек, побороли заболевание - 10 078.

Самый большой суточный прирост наблюдается в Ровенской области (53), Львовской (34), Черновицкой (33) и Киеве (28).

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