Резкие перепады температуры и погодные аномалии – это именно те явления, к которым нужно готовиться украинцам

Об этом рассказала доктор наук, ведущий сотрудник Института геофизики НАН Украины Светлана Бойченко, передает "Сегодня".

Она предупредила, что какое-то время украинцам придется жить в условиях "погодных качелей". Погда может резко меняться, из сухой становиться дождливой, из холодной - жаркой.

При этом лето может неприятно удивить. Вместо желанного тепла и солнца возможно придется мириться с довольно низкими температурами и дождями.

Климатолог рассказала, что сейчас Украина проходит "максимум потепления".

«К 30-40-м годам это температурное колебание будет иметь нисходящую волну на фоне общего потепления, но в 2060-2070-е годы волна снова займет восходящее положение», - уточнила Бойченко.

При этом она объяснила, что такие колебания имеют природный характер, влияние здесь имеют вулканы и океан.

Дело в том, что в водах океана имеются парниковые газы (углекислый газ, метан, закись азота). Когда температура повышается, дополнительные парниковые газы выбрасываются в атмосферу, что может усиливать атмосферный парниковый эффект, приводя к потеплению. При похолодании происходит противоположный процесс: океан забирает и удерживает эти газы в своих водах. Таким образом, еще больше усиливает похолодание.

Вулканы же влияют на климат за счет того, что во время их извержений газ и пепел попадают в стратосферу, на высоту 20-25 км, происходит загрязнение. Выбросы, например, SO2 в стратосфере приводят к образованию сульфатных аэрозолей, которые могут там находиться до нескольких лет, действуя, как антипарниковые компоненты.

Климатолог рассказала, что когда мощные извержения случаются в экваториально-тропической зоне, вещества разносятся по всему земному шару, и вследствие этого на земле наступает похолодание.

Если же извержение ближе к полюсу, то оно имеет локальное и минимальное влияние на климат.

Напомним, что гигантский торнадо обрушился на украинский курорт, видео момента удара: "Вышел из воды".

Как сообщала Politeka, летний снег и град разрывают Украину, кадры погодной аномалии: какие области уже пострадали.

Также Politeka писала, как июнь отыграется на украинцах за теплую зиму, подробный прогноз: "Ливни, грозы и опасные...".