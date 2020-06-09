Украинские защитники выступили с сильным обращением к российских оккупантов. В нем воины объяснили, почему захватчики не имеют шанса на победу и покорение Украины.

Соответствующий пост появился на странице 93 ОМБр ВСУ Холодный Яр в Facebook и создал резонанс в сети. Так, он собрал 520 лайков, десятки комментариев и более 100 репостів. Передает Politeka.net.

«Они называли нас "карателями", не отмечая при этом, что пришли на украинскую землю с российскими танками, "Градом" и минометами и начали обстреливать наши города и села, разрушать здания и убивать людей.

Они называли себя "шахтерами", но до сих пор не могут объяснить, как можно шесть лет подряд добывать в своих шахтах новое российское оружие.

Они уверяют, что защищают "мирное население Донбасса", но при этом забывают упомянуть, как сбили малайзийский Boeing с 298 гражданскими на борту.

Путин говорит, что "іхтамнєт", а тем временем Комитет солдатских матерей России не может доискаться своих сыновей, которые воевали неизвестно где и похоронены неизвестно как.

Именно поэтому мы оказываем жесткое сопротивление московской нашествию, несмотря на размеры и обеспечения армии РФ. Именно поэтому мы крепнем, а они слабеют. Именно поэтому объединяемся и взаимодействуем, а они стреляют и взрывают друг друга. Потому что правда на нашей стороне. Слава Украине!»,- говорится в обращении украинских военных.

Ранее сообщалось, что медикам не удалось спасти известного волонтера АТО Виталия Барина.

Как передает Politeka.net об этом близкие волонтера сообщили в социальных сетях.

Известно, что накануне смерти известный волонтер находился в реанимационном отделении под кислородной маской.

"Шок. Ужас... Смерть победила... В 20.20 после остановки сердца, реанимации... Мы его потеряли... Шок... Ната, держись... Помолитесь за новопредставленого Виталия", - написала волонтер Анна Майборода.

Она также добавила, что несколько лет назад Виталий Панич перенес тяжелую операцию и жил без одной почки.

По информации его собратьев, Господина Виталия перевели в реанимационное отделение после того, как были обнаружены почечная недостаточность и пневмония. Более того, медики делали волонтеру ПЦР-тест на китайский вирус, но он показал отрицательный результат.

"Земля пухом, отдыхай с Богом", "Не верю, что это правда, что так случилось. Виталий, ты навсегда в наших сердцах", "Светлая память. Семье - сил пережить горе", "Я не верю, просто не укладывается в голове", "Ну как же так... Нет слов, какая несправедливость", "Чувствую как собственную потерю", "Мы в шоке...", - написали украинцы в комментариях. в своем Facebook.

Напомним, что украинская армия удивила результатом в мировом рейтинге войск.

Как сообщала Politeka, украинские военные поразили командира НАТО.

Также Politeka писала, что ВСУ назвали число героев, которые отдали жизнь на Донбассе: «2018 стал черным годом для Украины».