Стало известно, сколько регионов Украины не готовы к ослаблению карантина

Так, по состоянию на 9 июня, семь регионов Украины и город Киев не подходят по критериям для ослабления карантина. Об этом известно, благодаря данным Министерства здравоохранения, пишет Politeka.net.

В частности, к ослаблению противоэпидемиологических мер, кроме уже указанного Киева, не готовы: Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

По информации Минздрава, число заболевших китайским вирусом в указанных областях слишком велико, здесь наблюдается большая загруженность койко-мест в медучреждениях и низкий охват населения ПЦР-тестированием.

Стоит отметить, что по состоянию на 9 июня, в Украине зарегистрировано 27 856 лабораторно подтвержденных случаев заболевания китайским вирусом, 810 человек умерли, 12 412 - выздоровели. За сутки зафиксировано 394 новых случаев.

Напомним, в Киеве могут рекомендовать ограничить выход на улицу для людей возрастной группы старше 60 лет. Это связано с тем, что они попадают в группу риска заражения.

Примечательно, что в столице увеличилось число заболевших, а на прошлой неделе был установлен антирекорд - 588 случаев за сутки.

Ранее сообщалось, что по словам специалистов, из-за игнорирования правил карантина, в том числе и во время пользования общественным транспортом, фиксируют увеличение количества новых случаев заболевания.

Отметим, с 10 июня украинские власти планируют запустить новый этап ослабления карантина, в рамках которого разрешат проводить массовые мероприятия. Виктор Ляшко подчеркнул, что санитарные ограничения все еще будут действовать.

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