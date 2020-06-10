Отныне в Украине разрешено проведение спектаклей и концертов, но с рядом важных условий
Со среды, 10 июня, в стране открываются театры, позволено посещать спектакли и концерты. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.
Отмечается, что фан-зоны останутся запрещенными, чтобы избежать скопления людей, места должны быть только сидячими и на расстоянии 1,5 метра друг от друга, не более 4 человек могут сидеть за одним столиком (без учета детей до 14 лет), при этом столики должны быть расположены в шахматном порядке - таким образом, с пустующими местами рядом.
В случае проведения мероприятия под открытым небом, Минздрав рекомендует организаторам оградить территорию. Также для избежания образования больших очередей - увеличить количество пунктов пропуска, проверку наличия билетов проводить бесконтактным способом.
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Но самое главное - все посетители, организаторы и работники должны быть в масках.
Также организаторы должны измерять работникам температуру, посетителей - снабдить достаточным количеством антисептика и сделать обязательную разметку дистанции в 1,5 метра.
Кроме того 10 июня Кабмин на своем заседании рассмотрит ряд точечных ослаблений карантина по всей Украине, передает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правительстве.
Одно из послаблений будет касаться туризма. В частности, пойдет речь об увеличении количества участников тургруппы с 10 до 50 человек.
Напомним, Минздрав перечислил регионы, которые на сегодня не готовы к смягчению карантина. В этом списке оказались Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области, а также город Киев.
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