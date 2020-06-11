Юная украинка почти смогла справиться с раком

Как передает Politeka.net, душераздирающую историю рассказали в Facebook-сообществе Таблеточки.

"Она готовилась к ВНО между блоками химиотерапии. И так же между блоками хотела ехать сдавать. Но не сложилось", - говорится в сообщении.



Известно, что Настя Мироненко из Запорожья, как только пошла в 11 клас уже точно знала, куда дальше поступит. Она мечтала добиваться для людей правды, поэтому собиралась учиться на адвоката.

Но уже в октябре ее планы нарушила болезнь.



"Сначала рак лимфоузлов закрыл в больнице. Настя перешла на дистанционное образование и в палате окончила школу. Получив аттестат, начала готовиться к ВНО, а летом прошлого года вместо аттестации пришлось ехать в Киев - у Насти случился рецидив, лечить рак стало еще труднее", - сказано в сообщении.

В итоге девочке пришлось перенести 15 блоков химиотерапии. Несколько препаратов не подошли девушке, опухоль начинала расти снова.



"Сейчас остается надежда на последний из всех возможных препаратов, который заставляет иммунную систему работать и бороться с раковыми клетками. Он показывает хорошие результаты, Настю даже отпустили из отделения на квартиру", - отметили авторы.



Напомним, 54-летняя телеведущая Алла Мазур успешно поборола онкологическое заболевание и вернулась к работе.

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