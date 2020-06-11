Юная украинка почти смогла справиться с раком
Как передает Politeka.net, душераздирающую историю рассказали в Facebook-сообществе Таблеточки.
"Она готовилась к ВНО между блоками химиотерапии. И так же между блоками хотела ехать сдавать. Но не сложилось", - говорится в сообщении.
Известно, что Настя Мироненко из Запорожья, как только пошла в 11 клас уже точно знала, куда дальше поступит. Она мечтала добиваться для людей правды, поэтому собиралась учиться на адвоката.
Но уже в октябре ее планы нарушила болезнь.
"Сначала рак лимфоузлов закрыл в больнице. Настя перешла на дистанционное образование и в палате окончила школу. Получив аттестат, начала готовиться к ВНО, а летом прошлого года вместо аттестации пришлось ехать в Киев - у Насти случился рецидив, лечить рак стало еще труднее", - сказано в сообщении.
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В итоге девочке пришлось перенести 15 блоков химиотерапии. Несколько препаратов не подошли девушке, опухоль начинала расти снова.
"Сейчас остается надежда на последний из всех возможных препаратов, который заставляет иммунную систему работать и бороться с раковыми клетками. Он показывает хорошие результаты, Настю даже отпустили из отделения на квартиру", - отметили авторы.
Напомним, 54-летняя телеведущая Алла Мазур успешно поборола онкологическое заболевание и вернулась к работе.
На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала фото, сделанное в лифте помещения телеканала
Напомним, больная раком Алла Мазур выдала украинцам откровенный секрет.
Как сообщала Politeka, больная раком Алла Мазур в обнимку с другом порадовала неожиданной новостью.
Также Politeka писала, что больная раком Алла Мазур поразила откровенным признанием.