Украинец рассказал о случае, который произошел с ним в поезде с воином АТО



Его слова приводит intermarium.



"Пишу с поезда Днепр – Одесса. За окном ночь. Со мной в купе едет парень моего возраста – боец с АТО", - отметил он

По словам мужчины, боец был застенчивым парнем, который заходя извинился, что одежда пропахла дымом.

"Парень выглядел уставшим и уснул первым. Знаете, он говорит во сне. Нет, я неправильно выразился, он вскрикивает во сне. И это страшно. Страшно то, как и что он вскрикивает. От стеснительного парня не осталось и следа. В его сне идет бой", - продолжает свой рассказ мужчина.

"Хочется сжаться и спрятаться от этих коротких строгих пронизывающих фраз. Страшно даже представить, что ему пришлось видеть в реальности и что сейчас происходит в его сне. Для меня этот страх всего на одну ночь. Для него – на всю жизнь. Ком в горле от бессилия что-нибудь изменить. Стыдно, что между нашими реальностями пропасть", - отметил он.

Также мужчина признался, что к нему пришло понимание фразы "защитник Родины", и то, что случилось той ночью будет помнить всю жизнь.

"Как же мы обязаны этим ребятам за наш сладкий сон. Пусть навек не знают покоя ни на этом свете, ни на том те, кто виноват в этой войне. Пусть поскорее это все закончится", - заключил он.

Ранее мы сообщали, что пропавший накануне 24-летний боец Нацгвардии Богдан Хамаздир найден мертвым под Киевом.

По информации силовиков, боец НГУ Богдан Хамаздир, вероятно, погиб в результате ДТП.

Он еще в ночь на 7 июня уехал на мотоцикле в неизвестном направлении и домой не вернулся.

Напомним, военный РФ в прямом эфире случайно разболтал о преступлениях на Донбассе.

Как сообщала Politeka, жителей Донбасса готовят к карательной психиатрии.

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