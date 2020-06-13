За что и сколько заплатит нарушитель

Украинцам, которые участвуют в дорожном движении уготовили новые штрафы

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из законопроекта №2696, который уже был принят в первом чтении 3 июня.



Согласно документу, под "санкции" попадают водители, пассажиры авто, пешеходы и велосипедисты, на одежду которых будут отсутствовать светоотражающие элементы в темное время суток.

Исходный вариант законопроекта, скорее всего, будет принят за основу.

При выходе ночью на проезжую часть выше указанных категорий населения предусмотрен штраф - 51 гривна.

Также мы сообщали, что с водителей собираются брать плату за проезд по отдельным дорогам.

Согласно законопроектам, которые уже находятся на рассмотрении в Верховной Раде, введение дополнительной платы за проезд предусмотрено Соглашением об ассоциации Украины с ЕС. Согласно ему необходимо ввести в законодательство нормы Директивы 1999/62/ЕС от 17 июня 1999 года "О взыскании платы с грузовых транспортных средств за использование определенных инфраструктур".

Авторы проектов подчеркнули, что грузовики изнашивают дороги до 50 тыс раз больше, чем легковые авто, однако все собственники транспортных средств платят за ремонт дорог одинаково.

Напомним, нарушителям ПДД приготовили сюрприз на дорогах.

Как сообщала Politeka, новое испытание для украинцев стартует с 1 июня: кто лишится денег, названы суммы.

Также Politeka писала, что новые штрафы обрушатся на украинцев с 1 июня, заявление МВД: кого и сколько заставят заплатить.