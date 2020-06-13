Резкое увеличение количества заболевших в последние несколько дней повлияло на решение Минздрава изменить правила карантина

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов напомнил во время брифинга в субботу, 13 июня, что ослабление ограничений, объявленное ранее, не снимает полностью карантина. Из-за того, что украинцы нарушают правила, наблюдается резкий скачок заболеваемости. За последние сутки установлен новый антирекорд - 753 случая заражения китайским вирусом - поэтому правительство вынуждено предпринимать соответствующие меры.

На заседании Кабмина, которое состоялось 12 июня, были внесены изменения в постановление, регулирующее карантин. Было ограничено деятельность кинотеатров и проведения пробного ВНО. Иностранцы и лица без гражданства не могут пересекать государственную границу без наличия страхового полиса на расходы на лечение COVID-19.

В частности в Украине запретили:

возобновление работы кинотеатров;

проведение пробного ВНО, запланированного на 15 июня;

пересечение границы иностранцами или лицами без гражданства в случае отсутствия страхового полиса, покрывающего расходы на лечение COVID-19;

въезд из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей без согласия на самоизоляцию с помощью электронного сервиса "Действуй дома".

Ранее мы сообщали, 12 июня китайский вирус выявили у первой леди Елены Зеленской. В результате этого, президент переходит к режиму работы по спецпротоколу (отметим, у Владимира Зеленского тест на вирус отрицательный).

"Принят специальный протокол режима работы президента, соответствующий как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям", – сообщалось на сайте Офиса президента.

Теперь Зеленскому будут ежедневно проводить тестирования методами ИФА и ПЦР. Более того, ему ограничат круг общения, а все совещания будут проводиться исключительно в онлайн-режиме. Кроме того, очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни из расписания исключаются.

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