Возможное ужесточения карантина сильно разозлило украинцев
По информации, которую на традиционном брифинге озвучил глава МОЗ Максим Степанов, за последние сутки в Украине официально зарегистрировано 689 случаев заражения, что является абсолютным рекордом с начала эпидемии.
"Даже в самые тяжелые времена в апреле, когда у нас были достаточно напряженная ситуация, мы все волновались и следили за тем, что происходит, в том числе в мире. У нас никогда не было 689 человек, заболевших за один день. Уже в течение недели мы наблюдаем повышенное количество зарегистрированных случаев вирусной болезни", – сообщил он во время брифинга.
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Украинцы в соцсетях не захотели даже слушать о возможном втором или продлении карантина, предложив свои идеи вероятного решения властей.
"И как же вам понравилось держать народ на коротком поводке. А на что нам жить? Теперь ваша очередь на минималку или за свой счет", "Наша песня хороша начинай сначала. Ещё не всё украли, извините", "Сами виноваты, забыли о масках, диз.средствах и дистанции", " "Транш пришёл. Надо дерибанить", "Украину превращают с этой бесконечной пандемией, в Гулаг!",
Ранее стало известно, как карантин отразился на доходах украинцев.
По результатам исследования, большая часть украинцев ощутили на себе финансовые проблемы из-за введенного Кабинетом министров карантина на фоне эпидемии китайского вируса.
- общее понижение уровня доходов населения (отметили 52% респондентов);
- трудности со своевременной оплатой коммунальных и иных счетов (10%);
- пропавшая возможность помогать родственникам (4%);
- убытки от вложенных инвестиций и проблемы с арендой жилья или ипотекой – 2% и 1% соответственно.
Напомним о рекордном обвале экономики: миллионы людей станут нищими уже в этом году, важное предупреждение
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