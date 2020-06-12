Украинцам не стоит рассчитывать на то, что их дети этим летом смогут отдохнуть в лагерях

Об этом предупредил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он непрозрачно намекнул, что на фоне ситуации с распространением вируса в стране в этом году детские лагеря могут не открыться. Тем не менее премьер подчеркнул, что окончательное решение будет приниматься после заключения Минздрава.

«Моя личная позиция как отца, как гражданина Украины: у меня большие сомнения в целесообразности открытия лагерей в этом году. Но мы договорились с рядом министерств, в том числе с Минздравом, что они покажут свои расчеты, аргументы и обоснования. И если они смогут убедить, в том числе Кабмин, возможно, мы пойдем на это», - заявил глава Кабмина.

В то же время он добавил, что в ближайший месяц лагеря вряд ли смогут заработать, ведь в Украине по-прежнему не утихает эпидемия опасного китайского вируса.

По словам Шмыгаля, Минздрав должен будет предоставить свои заключения по этому вопросу в течение трех рабочих дней.

В свою очередь, глава Минздрава Максим Степанов ответил на волнующий многих украинцев вопрос о том, насколько безопасно водить детей в детские сады во время карантина. Так, он напомнил о случае в Броварах, где после открытия детских садов в одном из них заболел воспитатель, после чего начали проверять всех детей и взрослых, а сам детсад закрыли.

«Решение должны принимать сами родители», - подчеркнул министр.

Он отметил, что риск заболеть в любом случае будет повышаться, если только не перейти на полную самоизоляцию дома. В то же время, Степанов напомнил, что дети чаще всего переносят китайский вирус бессимптомно или в легкой форме.

Напомним, Украина на пороге второго карантина, вирус вспыхнул с новой силой: срочное заявление Минздрава.

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