Офицер ВСУ Леонид Добрянский погиб на передовой за месяц до окончания своего контракта

Фатальные подробности сообщила пресс-служба 30-й бригады ВСУ в Facebook, передает Politeka.net.

Как известно, трагедия произошла 13 июня. Прапорщик 30-й бригады Леонид Добрянский с позывным "Старый" погиб во время выполнения боевого задания.

По информации побратимов, 46-летний офицер погиб от минно-взрывной травмы.

До войны на Донбассе Леонид работал на авиационном заводе "Антонов" в Киеве, в 2014 году он был одним из первых, кто встал на защиту Украины. С 2014 года по 2015 год воевал в составе 72 отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Летом 2014-го во время боев в Червонопартизанске, что в Луганской области Леонид получил ранения. Тогда мина упала у блиндажа, поэтому Леонид был только контужен. Выличившись, воин снова отправился на фронт", - информирует пресс-служба подразделения.

Побратимы также рассказали, что в июле у Леонида заканчивался контракт с ВСУ и он хотел отпраздновать свадьбу своей дочери.

"Его контракт подходил к концу, и уже через месяц, в июле, он мог вернуться домой, мечтал отпраздновать свадьбу своей единственной дочери и вернуться назад к своим собратьям. Смерть Леонида осиротила семью: жену и 24-летнюю дочь", - резюмировали в пресс-службе.

"Отдыхай с миром, братик!", "Светлая память герою, который отдал свою жизнь за Украину", "Вечная память Старый. Невыносимо больно...", "Сочувствую родным, пусть земля герою будет пухом", "Царствие Небесное.Уклон до земли за смелость и преданность Украине", "Теряем самых лучших...", - написали украинцы в комментариях.

Напомним, бойцы ВСУ метким ударом отомстили врагу на Донбассе, видео.

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