Государство компенсирует украинцам отмену пробного ВНО из-за новой вспышки китайского вируса

Об этом информирует пресс-служба Минобразования, передает Politeka.net.

Как известно, с 15 по 17 июня в Украине должно было пройти пробное ВНО по нескольким предметам, но его отменили из-за новой вспышки.

В МОН подчеркнули, что деньги получат те, кто оплатил пробное ВНО, и министерство с Минфином уже готовит соответствующий порядок возврата средств.

"Участникам пробного ВНО, которое запланировано на 15 и 17 июня, будут возвращены средства из-за невозможности проведения пробного ВНО в учреждениях образования. Такое поручение правительству дал президент Владимир Зеленский 13 июня 2020 года", - информирует пресс-служба Минобразования.

В ведомстве также отметили, что украинцы, которые заранее зарегистрировались на пробное ВНО, могут его пройти в онлайн-режиме.

"Подробная информация о возврате средств участникам пробного ВНО будет размещена на сайтах МОН и УЦОКО после официального согласования", - резюмировали в профильном министерстве.

Ранее мы сообщали, украинских абитуриентов в этом году ждет ряд новых правил при сдаче ВНО.

По информации директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко, определенные ограничения вводятся в связи с пандемией. Среди новшеств - каждому участнику в пропуске укажут время, когда ему следует заходить в пункт тестирования. Детей, к слову, поделят на небольшие группы.

Также мы рассказывали, в вузах с 1 июня разрешили проводить экзамены в группах не более десяти человек - только в тех регионах, где ослабили карантин. Правда, с обязательным с соблюдением всех карантинных мер.

Напомним, в Украине хотят отменить дистанционное обучение: "Дети должны ходить в школу".

Также Politeka писала, что украинские выпускники будут сдавать ВНО по-новому, озвучены правила: «не пустят тех, у кого…»