Шахтеры оккупированного Донбасса, не получая зарплаты по полгода, заявили о том, что хотят "вернуть все, как было"
Как передает Politeka.net, об этом в Твиттере пишет украинский блогер и журналист Денис Казанский со ссылкой на страничку в Фейсбуке "Шахты Никанор-Новой".
"Шахтерам ОРДЛО больше не нравится "русский мир", жаль, что понадобилось столько жертв и времени, чтобы понять очевидное", - говорится в посте Казанского.
"Да, не думал, что это скажу, но как-то при Украине жилось получше... И тех, кто будут хаять меня в комментариях, про то, что и "едь в свою укропию", я вам отвечу, большинство бы не просто уехало туда, а уже сами готовы вернуть все, как было", - пишут шахтеры Никанор-Новой.
Пост вызвал ажиотаж в сети, украинцы комментируют заявление горняков. Некоторые готовы к такому возвращению, другие же отрицательно отнеслись к затее.
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