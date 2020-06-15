Шахтеры оккупированного Донбасса, не получая зарплаты по полгода, заявили о том, что хотят "вернуть все, как было"

Как передает Politeka.net, об этом в Твиттере пишет украинский блогер и журналист Денис Казанский со ссылкой на страничку в Фейсбуке "Шахты Никанор-Новой".

"Шахтерам ОРДЛО больше не нравится "русский мир", жаль, что понадобилось столько жертв и времени, чтобы понять очевидное", - говорится в посте Казанского.

"Да, не думал, что это скажу, но как-то при Украине жилось получше... И тех, кто будут хаять меня в комментариях, про то, что и "едь в свою укропию", я вам отвечу, большинство бы не просто уехало туда, а уже сами готовы вернуть все, как было", - пишут шахтеры Никанор-Новой.

Пост вызвал ажиотаж в сети, украинцы комментируют заявление горняков. Некоторые готовы к такому возвращению, другие же отрицательно отнеслись к затее.

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"Ідіоти. Єдина можливість на сьогодні, це тікати з Донбасу. Витрачати гроші на вас ніхто не стане, бо як вам довіряти. Ура, водка, вінтовка"
 
"Уже поздно..."
 
"А всё так хорошо начиналось"

Ранее мы сообщали, миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала тайное перебрасывание Россией через неконтролируемые участки украинской границы военной техники и оружия. Также наблюдатели отметили, что на временно оккупированную территорию востока Украины прибывает и личный состав армии РФ.
 
«Чтобы скрыть перемещение оккупационных сил и средств и проехать незамеченным для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, враг использует грунтовые дороги, минуя официальные пункты пропуска», – говорится в сообщении штаба ООС.