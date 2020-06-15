Этот маленький человек не знает, что такое мирная жизнь

За шесть лет войны на Донбассе в зоне боевых действий родились и растут дети, которые не знают, что такое мир и как это, когда не стреляют

Арсений – один из таких детей. Его историю рассказали на странице фонда «Повернись живим» в рамках проекта «Голоса детей», передает Politeka.net.

Мальчик живет в поселке Пивничный в нескольких километрах от линии фронта. За свою короткую жизнь ребенок не видел мультфильмов в кинотеатре, но видел, как стреляют.

«Когда стреляют, я бегу домой. Я думаю, что в нашу квартиру может попасть. Я больше переживаю за родителей», – рассказывает малыш.

В отличие от многих взрослых он прекрасно знает, как вести себя во время обстрелов.

«Уходить надо, если стреляют уже рядом, попало. Будешь в безопасности. Нельзя идти на улицу, может в тебя попасть. Нужно осторожно ходить, чтоб не попасть на мину (показывает, как именно, – прим. ред). И когда будут очень сильно стрелять – уходить в подвал», – говорит шестилетний ребенок.

Арсеній "Голоси дітей" Його звати Арсеній, йому шість років. Хлопчик живе в селищі Північне, що за кілька кілометрів від фронту. Він ніколи не бачив мультфільмів у кінотеатрі, але він бачив як стріляють. Арсеній знає, що у лісі потрібно ходити обережно, щоб не наступити на міну, та хвилюється за батьків. Таких дітей на Донбасі тисячі! Вони бачили лише війну. Саме за них стоять на Сході наші військові. Подивіться, що розказує Арсеній та не забувайте, що війна триває сьомий рік. Відео: Благодійний фонд Голоси дітей Фонд "Повернись живим" Gepostet von Повернись живим am Freitag, 12. Juni 2020

Увиденное потрясло украинцев, и они оставили почти две сотни комментариев, в которых не могут сдерживать эмоций.

«Бедный ребенок! Когда все это закончится? Ведь у него украли детство! Когда же Вы остановитесь? У ваших детей все замечательно, а у этих? Ведь это тоже наши дети!», «Господи, не верится, что уже шесть лет продолжается эта страшная война, кому она нужна? Кто ее хочет? Даже мировые войны так долго не продолжались. Несчастные дети, народ, который не знает, к какому берегу примкнуть», «Это невозможно смотреть без слез», – пишут под видео пользователи.

Напомним, Донбасс наскучил Путину, цель в Украине изменилась.

Как сообщала Politeka, дети приехали из Луганска в Киев и ошеломили сказанным.

Также Politeka писала, что Россия заявила о прорыве на Донбассе и выдала правду об «Л/ДНР».