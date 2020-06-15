Деньги получат далеко не все

Украинское правительство заявило о желании раздать гражданам наличку, но получат деньги далеко не все

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт Кабинета министров.

Согласно обновленному плану работы правительства, среди долгосрочных приоритетов теперь есть адресное предоставление жилищных субсидий населению. Вот именно они будут выдаваться людям на руки при помощи наличного расчета.

Кроме того, на адресную систему выплат переходят те, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Вместе с тем, малообеспеченных граждан будут стимулировать искать работу или открывать собственное дело.

Также чиновники намерены реформировать институт социального инспектирования. Это якобы поможет обнаруживать тех, кто злоупотребляет социальной помощью.

До этого сообщалось, что множество украинцев остались без работы за период карантина, и, как прогнозирует Кабмин, в ближайшее время возникнут новые трудности

Так, Государственная служба занятости сообщила, что Количество безработных с 12 марта по 15 июня выросло на 154,97 тыс. чел.

За минувшую неделю с 9 по 12 июня этот показатель увеличился на 15,8 тыс. безработных по сравнению с 23,7 тыс. неделей ранее.

Напомним, тарифы на коммуналку взлетят, украинцам озвучили новые расценки и предупредили об отмене льгот.

Как сообщила Politeka, тарифы на коммуналку в Украине резко изменились, новые цифры: "По сравнению с апрелем..."

Также Politeka писала, что новшество в борьбе с должниками довело украинцев до отчаяния: "А завтра скажут почку отдай".